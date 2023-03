Cyberpunk 2077 : L’extension Phantom Liberty sera présentée en juin

Si vous vous demandiez s’il y avait encore une chance que l’extension de Cyberpunk 2077 sorte prochainement, vous pouvez faire une croix dessus. Cette fois-ci, CD Projekt Red devrait prendre son temps pour nous offrir une expérience qui sera à la hauteur des attentes, et ces dernières sont très grandes, surtout depuis que le jeu s’est rebâti une solide réputation. Pour le moment, on sait peu de choses sur ce DLC nommé Phantom Liberty, mais le studio polonais nous donne maintenant rendez-vous pour en savoir plus.

Un premier jeu confirmé pour le Summer Game Fest ?

Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023

Bon, il va tout de même falloir prendre son mal en patience, car CD Projekt Red n’est pas encore tout à fait prêt pour nous parler de cette extension. Sur Twitter, le studio a déclaré que des informations à propos de Phantom Liberty seront diffusées dans le courant du mois de juin, sans plus de précisions.

Une déclaration qui n’étonnera personne puisque le mois de juin devrait être un gros temps fort de l’année côté communication, et ce même avec la chute supposée de l’E3 2023. On peut maintenant prendre les paris, mais on imagine que CD Projekt Red pourrait aller faire un tour du côté du Summer Game Fest de Geoff Keighley, qui débutera le 8 juin prochain avec une grosse conférence d’ouverture. Rendez-vous donc en juin pour revoir Idris Elba en 4K.