Idris Elba rejoint l’univers Cyberpunk 2077 dans le DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 a retrouvé des couleurs depuis le succès critique de la série Netflix Cyberpunk: Edgerunners. La colère des joueurs semble être passé depuis les gros soucis lors de la sortie. CD Projekt Red en a profité pour promouvoir son DLC Phantom Liberty avec une belle surprise au niveau du casting.

Knuckles dans Cyberpunk 2077

L’extension payante Cyberpunk 2077: Phantom Liberty a dévoilé un nouveau trailer avec nouvel invité de marque qui rejoint le célèbre acteur Keanu Reeves. Idris Elba incarnera l’un des nouveaux personnages forts de ce nouveau contenu, Solomon Reed. L’acteur est notamment connu pour ses rôles dans la série The Wire, le film Suicide Squad ou encore dans le dernier film Sonic où il prête sa voix à Knuckes. Pour revenir à son personnage dans ce DLC, on sait que Reed est un agent vétéran des Nouveaux États-Unis d’Amérique. Il est apparemment la seule personne à qui les joueurs peuvent faire confiance pour les aider à remplir une mission d’espionnage et de survie pratiquement impossible à compléter.

La vidéo nous donne également un aperçu de la nouvelle zone de Night City, Dogtown et quelques bribes de gameplay. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sortira en 2023 PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La date exacte de sortie et le prix de l’extension seront communiqués ultérieurement.