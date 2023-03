E3 2023 : Sega et Tencent ne seront pas de la partie non plus, le début de la fin pour le salon ?

Le chant du cygne est en approche. L’E3 2023 semble se diriger tout droit vers une annulation et ce à quelques semaines de son ouverture, avec les retraits successifs des trois constructeurs que sont Nintendo, Microsoft et Sony, en plus de celui d’Ubisoft, tout fraichement annoncé. Suite à ce désistement, plusieurs éditeurs en profitent pour suivre la tendance comme Sega et Tencent, qui annoncent sans détour qu’ils ne seront pas sur place à Los Angeles en juin prochain.

IGN a contacté de nombreux éditeurs pour connaître leur position vis-à-vis de l’E3 2023, et si tout le monde n’a pas encore répondu, le site peut déjà affirmer que Sega fera partie de la liste des absents :

« Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 2023 en tant qu’exposant. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur les projets annoncés et non-annoncés à l’avenir. »

Tencent a répondu la même et ne sera pas présent sur le salon avec son label international qu’est Level Infinite. S’il reste encore quelques grands noms de l’industrie qui n’ont toujours pas clarifié leurs plans, IGN indique plusieurs éditeurs ont d’ores et déjà prévu d’annuler leur présence, mais qu’aucune annonce officielle n’est encore disponible.

L’E3 2023 est donc en grand danger, et il se pourrait bien qu’il ne puisse pas avoir lieu dans le format qui était initialement prévu. On a également appris dans tout ce bourbier que le président de ReedPop, le groupe derrière l’organisation de cette édition, est en pleine procédure de démission, de quoi ne pas arranger les affaires du salon.

Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC (qui appartient à ReedPop), indique quant à lui qu’il ne serait pas surpris de voir l’événement être annulé dans les prochains jours, et à vrai dire, personne ne le serait.

It's often tough to separate the facts from the conjecture on E3, but unsurprisingly I'm really not hearing good things. Would not be surprised at all if it's called off this week – but I hope it isn't. I feel so sorry for those behind it who did everything asked of them

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023