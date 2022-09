Cyberpunk 2077 : L’extension Phantom Liberty est annoncée pour 2023, voici tout ce qu’il faut savoir

CD Projekt Red organisait aujourd’hui un Night City Wire afin de nous parler de la sortie de l’anime Cyberpunk Edgrunners, mais on attendait aussi que le studio nous révèle des choses à propos du futur de Cyberpunk 2077. Et sur ce point là, on a pu découvrir pas mal de choses, avec tout d’abord quelques mises à jour et surtout la présentation de l’extension de Cyberpunk 2077, nommée Phantom Liberty. Voici tous les détails.

Les mises à jour à venir

C’est donc un gros programme que l’on a pu découvrir, et qui a commencé avec l’annonce d’une mise à jour (qui est la version 1.6) qui est disponible dès aujourd’hui, et qui est évidemment liée à l’anime Cyberpunk Edgerunners.

Cette update est relativement mineure, et se contente d’ajouter quelques petits easters eggs à l’anime avec la possibilité de trouver le manteau de Martinez, l’ajout du système de « transmog » pour personnaliser vos vêtements, et quelques ajouts du côté du mode photo.

Il faut aussi noter que ce sera la dernière mise à jour majeure pour les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Cela veut donc dire qu’après cela, les mises à jour vont se concentrer uniquement sur PC et sur la nouvelle génération.

Les futures mises à jour devraient notamment apporter des modifications dans le système de la police, un point souvent décrié par la communauté. Des nouvelles boucles de gameplay liées au combat au corps à corps et aux courses poursuites seront aussi ajoutées. Malheureusement, aucune date n’a été partagée concernant l’arrivée de ces updates.

Tout savoir sur l’extension Phantom Liberty

Mais la plus grosse annonce de ce live, c’était bien entendu la présentation de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Cette extension promet d’être assez détachée du jeu de base, avec son intrigue à part, même si l’on retrouvera V et même Johnny Silverhand, avec Keanu Reeves qui sera de retour dans le rôle.

Si l’on contrôlera toujours V, on croisera en revanche un casting complétement inédit de personnages, au sein d’un nouveau district de Night City. V devra visiblement tout faire pour préserver le futur des nouveaux Etats-Unis d’Amérique, et on découvre une partie de sa mission dans ce premier teaser.

Et si CD Projekt Red souhaite que cette extension soit un peu à part, c’est parce qu’elle ne sortira que sur PC, Stadia, PS5 et Xbox Series. Pas de sortie prévue sur PS4 et Xbox One, ce qui est un choix logique qui se remarque dès ce teaser, mais celles et ceux qui n’ont que ces consoles seront certainement déçus.

Quoiqu’il en soit, Phantom Liberty sortira dans le courant de l’année 2023, sans plus de précisions pour le moment.