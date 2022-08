Cyberpunk Edgerunners : La série spin-off de Cyberpunk 2077 arrivera le 13 septembre sur Netflix

On entend plus vraiment parler de Cyberpunk 2077 ces derniers temps, mais CD Projekt Red pourrait bien s’apprêter à revendre quelques copies de son jeu grâce à la diffusion de Cyberpunk Edgerunners, un anime qui doit être diffusé sur Netflix. La plateforme de SVOD avait entretenu le flou autour de la date de diffusion de la série, indiquant seulement une sortie en septembre. Et puisque ce mois de septembre est vraiment à nos portes, il était temps que Netflix donne une date plus précise, accompagnée par un trailer impressionnant.

Avertissement : Le trailer en question comporte des scènes très violentes et de la nudité.

Un dernier trailer qui pose les bases

Notez donc dans vos agendas que la série Cyberpunk Edgerunners sera diffusée sur Netflix à partir du 13 septembre prochain. Elle comptera 10 épisodes, et pour rappel, elle est produite par l’excellent studio Trigger, à qui l’on doit Kill la Kill ou encore le très bon Promare.

Cette nouvelle bande-annonce met le paquet sur les effusions de sang, les explosions, et même sur un peu de sexe, le cocktail que nous avait déjà présenté Cyberpunk 2077 en somme. Malgré un montage épileptique, on peut voir que Trigger a sorti le grand jeu niveau animation (comme toujours), et nul doute que les fans du jeu seront au rendez-vous en septembre pour découvrir ce spin-off.