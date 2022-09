Cyberpunk 2077 : Un nouveau livestream la semaine prochaine, enfin des infos sur l’extension ?

On a presque tendance à l’oublier, mais CD Projekt Red est toujours au travail sur Cyberpunk 2077 avec la préparation de l’extension du jeu, prévue pour sortir dans la courant de l’année 2023. Le jeu n’a que très peu fait parler de lui cette année, mais il pourrait avoir droit à un regain d’intérêt (du moins un petit) avec la sortie de Cyberpunk Edgerunners, l’anime spin-off qui sortira sur Netflix dans quelques jours. Et pour fêter le lancement de la série, le studio va enfin reprendre la parole autour du jeu.

Choooom! There's something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!

We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what's next for #Cyberpunk2077. 🔥

See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CESThttps://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/8yobnx18qz

