Cyberpunk 2077 : Le patch 1.2 est reporté à fin mars suite à la cyber-attaque contre CD Projekt Red

La planning dévoilé il y a quelques semaines par CD Projekt Red nous laissait entrevoir l’arrivée de grosses mises à jour avant les premiers DLC ou même les versions next-gen de Cyberpunk 2077. Malheureusement, ces updates, en particulier la version 1.2 du jeu, vont connaître un nouveau retard, la faute aux hackers qui ont récemment volé de nombreuses données qui appartenaient au studio.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021