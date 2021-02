CD Projekt : Les données volées de Cyberpunk 2077, The Witcher et Gwent ont été vendues au marché noir

Rien ne va plus chez CD Projekt Red. Après les polémiques autour de Cyberpunk 2077, le studio a été victime d’une cyberattaque durant laquelle de nombreuses données sensibles ont été volées, notamment concernant les jeux du studio. Les hackers avaient alors prévenu que ces données seraient partagées si le studio ne payait pas une rançon d’ici 48 heures, ce que CD Projekt avait formellement refusé de faire. Mais au lieu de révéler les informations en leur possession, les hackers ont décidé de mettre ces données aux enchères sur le marché noir.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021