Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red s’explique et donne sa feuille de route pour 2021

Cyberpunk 2077 a été en proie à une foule de critiques depuis son lancement catastrophique sur consoles. Le co-fondateur du studio polonais CD Projekt Red s’explique aujourd’hui en vidéo et donne le programme pour la suite.

Des patchs et un désir de regagner la confiance des fans

Marcin Iwinski, le co-fondateur du studio, nous donne donc sa version de l’histoire concernant la qualité du jeu à sa sortie sur les consoles « old-gen », mais aussi sur la distribution de clés test à la presse et enfin ce que prépare l’équipe de développement au cours de l’année.

Grâce à la licence The Witcher et à sa plateforme de vente de jeux sans DRM, GOG.com, CD Projekt s’est taillé une excellente réputation auprès des joueurs. En plus d’un savoir-faire indéniable, le studio s’est en plus forgé un gros capital sympathie grâce à une proximité avec la communauté via une communication sans filtre. Cyberpunk 2077 a d’autant plus choqué, outre les difficultés inerrantes au jeu, de ce côté-là. D’où un préambule sur les principes d’honnêteté dans la communication. Iwinski annonce qu’il compte ainsi regagner la confiance des joueurs.

Mais pourquoi un tel fiasco selon lui ? Tout d’abord, il précise que la faute revient à lui-même et aux décisionnaires qui ont permis ce lancement et non pas aux développeurs qui sont sans doute les premiers touchés par la déception. On ne peut que l’approuver sur ce point précis. La suite est un peu plus trouble car, même s’ils savaient que le jeu ne pourrait pas atteindre les standards de qualité sur consoles à cause du trop grand écart technologique (notamment la bande passante pour le système de streaming interne), ils pensaient y arriver grâce aux améliorations qu’ils faisaient au fil des patchs peu de temps avant la sortie.

D’ailleurs les clés test de la version console n’ont été donnés que le 8 décembre (le jeu est sorti le 10 décembre) car les équipes ont travaillé jusqu’au bout et pensaient arriver à tout arranger pour le jour J. Le télétravail et les difficultés causées par le Covid-19 ont également été pointé du doigt.

La feuille de route pour 2021

Tout d’abord les DLC gratuits prévus pour le début d’année sont reportés vers la deuxième moitié de 2021 afin de privilégier les patchs de correction. Même chose pour les mises à jour next-gen sur PS5 et Xbox Series qui arriveront après ces DLC. Dans la FAQ officielle, le studio promet également que tout ce travail se fera sans crunch pour les équipes.

Certaines explications nous laissent dubitatif notamment en ce qui concerne les test en interne qui auraient logiquement dû tirer la sonnette d’alarme. Toutefois, on peut saluer cette prise de parole face caméra car il est vrai que l’on ne voit pas ça tous les jours après un scandale dans l’industrie.