Cyberpunk 2077 nous présente ses gangs en vidéo

Cette troisième édition du Night City Wire pour Cyberpunk 2077 nous a notamment présenté les environnements de la ville du jeu, mais CD Projekt s’est aussi attardé sur les nombreux gangs auxquels vous serez confronté dans votre aventure.

Gangsta’s Paradise

Dans Cyberpunk 2077, V rentrera inévitablement en contact avec les différents gangs de Night City, que ce soit lors de la quête principale ou lors de quêtes secondaires. Ils pourront également vous donner des jobs à accomplir ce qui vous permettra de gagner entre autres des armes, des véhicules et des vêtements uniques.

Sur la vidéo on peut voir ainsi les gangs suivant (certains brièvement montrés) :

Maestrom : un groupe composé de membres possédant tellement d’augmentations et d’implants qu’ils n’ont plus vraiment rien d’humain. Ce sont des êtres totalement imprévisibles et dangereux.

Voodo Boys : Ce groupe nihiliste est essentiellement composé de terroristes et de dealers. Ils pratiquent également des rituels magiques assez bizarres.

Tiger Claws : Il s'agit d'une sorte de gang de Yakuza façon Cyberpunk qui mise sur les arts martiaux et les armes japonaises traditionnelles plutôt que les augmentations cybernétiques.

The Mox : Un gang qui protège les prostitués de Night City

Wraiths : Un gang situé dans les Badlands, la zone sauvage en dehors de Night City

6th Street : Il s'agit d'un groupe assez patriotique qui veut apporter la justice à Night City bien que leur notion de justice soit floue

En plus de ça nous avons eu droit aux configurations pour la version PC. Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il arrivera aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec une mise à niveau gratuite si vous possédez déjà l’une des versions current-gen, et plus tard sur Google Stadia.