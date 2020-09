Cyberpunk 2077 dévoile ses configurations PC

Cyberpunk 2077 a profité du nouveau Night City Wire pour parler des configurations PC pour faire tourner le jeu et bonne nouvelle, c’est assez raisonnable.

Pas besoin d’un PC de 2077

Vu les promesses du jeu et l’ampleur de sa ville très détaillée, on redoutait un peu qu’il y ait presque besoin d’une RTX 3080 pour profiter du jeu correctement. Alors certes, il ne tournera probablement pas sur le PC de votre travail mais il reste dans la moyenne actuelle des configurations demandées par les nouvelles sortie.

Configuration minimale

Windows 7 ou 10 64-bit

DirectX 12

Processeur : Intel Core i5-3570k ou AMD FX-8310

8 Go RAM

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 780 3Go ou AMD Radeon RX 470

70 Go d’espace libre sur le Disque Dur (mais le SSD est recommandé)

Configuration recommandée

Windows 10 64-bit

DirectX 12

Processeur : Intel Core i7 4790K ou AMD Ryzen 3 3200G

12 Go RAM

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 1060 6Go ou AMD Radeon R9 Fury

DirectX 12

70 Go d’espace libre sur SSD

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, Stadia, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X (le jeu sera tout de même jouable sur ces consoles via la rétrocompatibilité).