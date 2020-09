Cyberpunk 2077 présente Night City dans un tout nouveau trailer

Le troisième Night City Wire nous a promis de nombreuses informations supplémentaires sur Cyberpunk 2077, et c’est tout d’abord la ville du jeu qui a été montrée en détail avec un trailer inédit.

Un aperçu plus long de Night City

Dans cette nouvelle vidéo, on nous présente ici plusieurs quartiers de Night City mais aussi la vie quotidienne des habitants, avec des sorties en boîtes de nuit, des tournages de talks-show et d’autres activités, mais on y voit également que la criminalité est de plus en plus haute et que le sang coule à flot dans la mégalopole.

La verticalité des lieux est aussi très mise en avant, avec d’immenses buildings qui en cachent d’autres plus petits à leurs pieds. Il y aura visiblement beaucoup d’endroits à visiter dans cette ville.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, Stadia, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X (le jeu sera tout de même jouable sur ces consoles via la rétrocompatibilité).