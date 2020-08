Cyberpunk 2077 : Un nouveau Night City Wire prévu pour le 10 août

Malgré son report, Cyberpunk 2077 se montre de plus en plus, notamment à travers de ses Night City Wire, avec son premier épisode qui a été diffusé il y a quelques semaines. Un nouveau Night City Wire viendra nous en apprendre un peu plus dès la semaine prochaine.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 6, 2020