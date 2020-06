Cyberpunk 2077 dévoile un nouveau trailer centré sur l’histoire et du gameplay

Malgré son report, Cyberpunk 2077 continue de passionner les foules et le Night City Wire (qui est le premier d’une série) était attendu au tournant, avec de nombreuses promesses de la part de CD Projekt Red. D’une durée de 25 minutes, l’événement nous a donné beaucoup de choses à voir, dont un nouveau trailer et du gameplay.

Le prologue du jeu se montre

On nous promet alors que tout ce que l’on voit ici n’est tiré que du prologue du jeu, qui semble donc bien mouvementé. Le trailer se concentre donc sur l’histoire du jeu et la vie au sein de Night City (et même en dehors de la ville), avec une présentation de certains personnages qui accompagneront V dans sa quête.

Forcément, du gameplay a été diffusé dans la foulée pour nous montrer tout cela plus en détails. On nous dit alors qu’il sera possible de nouer des relations avec beaucoup de personnages, notamment des personnes en provenance de différents gangs.

La fonctionnalité nommée « Braindance » a été montrée durant quelques minutes. Cette technologie permettra à V de revivre les souvenirs d’une personne et de ressentir tout ce qu’il lui arrive. Cela permettra entre autres à analyser certains événements pour enquêter et progresser dans une quête.

Un anime prévu par le studio Trigger sur Netflix

Grosse surprise de cette présentation, un anime nommé Cyberpunk Edgerunners a été annoncé dans la foulée et nous racontera l’histoire d’autres personnages au sein de Night City. La meilleure nouvelle là-dedans, c’est qu’il sera produit par Trigger, à qui l’on doit notamment Kill la Kill ou le film Promare, un très bon gage de qualité en somme.

Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Stadia. Le jeu sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X.