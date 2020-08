Cyberpunk 2077 : Des DLC gratuits en plus des extensions payantes

Énormément attendu pour cette fin d’année, Cyberpunk 2077, une fois sorti, compte bien maintenir cette hype encore longtemps avec la mise à disposition de contenu additionnel. On sait déjà qu’un multijoueur ambitieux arrivera au minimum en 2022, et que le jeu de CD Projekt Red sera alimenté en extensions de grande envergure, comme The Witcher 3: Wild Hunt a pu le proposer avec « Hearts of Stone » mais surtout « Blood and Wine ». Cela dit, le futur RPG en vue à la première personne ne s’arrête pas là concernant l’ajout de contenu.

Un système de DLC similaire à The Witcher 3

En plus de ses deux formidables extensions, le troisième opus des aventures de Geralt de Riv intégrait régulièrement des DLC gratuits afin de garnir un petit peu le contenu. Nous pouvions donc voir débarquer de nouveaux sets d’armures, de nouvelles apparences, des quêtes inédites et autres bonus bienvenus au fil du temps.

Ainsi, si l’on en croit la réponse favorable du compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 à l’interrogation d’un twittos, le titre prendra la même direction que « son grand frère » The Witcher 3 au sujet de ces ajouts gratuits. Voilà donc une bonne nouvelle à relever même si nous n’avons pas encore la mesure précise de ce que contiendra ces DLC, ni de leur nombre.

En attendant, Cyberpunk 2077 est toujours attendu pour le 19 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis plus tard sur Stadia, PlayStation 5 et Xbox Series X.