Cyberpunk 2077 : Un disque dur Xbox One chez Seagate

Décidément, les produits autour de Cyberpunk 2077 ne cesse de se profiler à l’horizon en attendant la sortie du jeu. Après une manette et une console en édition limitée, c’est un disque dur Xbox One de chez Seagate qui est annoncé.

Des produits prévus pour la sortie initiale

On ne peut s’empêcher de croire, avec toute les sorties de produits dérivés, que tous les accessoires qui sortent actuellement autour du jeu était prévu pour la sortie initiale calée au 16 avril 2020. Malheureusement le titre a été repoussé au 17 septembre et il faudra donc prendre son mal en patience. Mais heureusement les produits aux couleurs de cet univers tant attendu ne cessent d’affluer. Après une manette et une console en édition limitée, voici un disque dur à destination de la Xbox One.

Celui-ci, aux couleurs de Cyberpunk 2077, est produit par Seagate qui est une marque bien connue dans le monde high-tech. Le disque dur sera proposé dans deux configurations différentes : une version 2 To pour un prix de 99,99€ ou alors une version 5 To proposée à 169,99€. Ce Game Drive est auto-alimenté et viendra donc se brancher directement sur votre console Xbox One (S et X également) en USB sans la nécessité d’une prise à proximité.

Les précommandes sont ouvertes avec une livraison prévue pour le mois de juin. Les quantités semblent limitées d’après le communiqué de Seagate mais sans plus de précisions pour le moment.