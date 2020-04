Alors que nous vous parlions récemment d’une manette Xbox customisée aux couleurs de Cyberpunk 2077, voici que Microsoft officialise une Xbox One X collector aux couleurs du titre. Et celle-ci arrivera très vite car la date de sortie est calée à juin 2020.

Une édition collector qui devrait ravir les fans

Parfaitement dans le style de la licence, nul doute que cette édition limitée de la console fera mouche auprès des fans et se vendra comme des petits pains. Et vous pourrez en plus bientôt mettre la main dessus car la vidéo se termine par un mois de sortie : juin 2020.

Plus qu’un petit mois et demi donc à attendre si jamais vous voulez vous procurer et la faire trôner dans votre salon. Attention qu’aucun prix n’a été communiqué et qu’il risque de piquer un peu, version collector oblige.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 qui est édité et développé par CD Projekt sera disponible au mois de septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia.