Cyberpunk 2077 : Une manette Xbox en édition limitée

Alors que Cyberpunk 2077 se fait toujours attendre après un premier report, c’est du côté d’Amazon Canada qu’une manette Xbox a été référencée aux couleurs du titre très attendu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le design est très réussi.

Une manette en édition limitée

Avec une partie gauche chromée (argentée) où apparait le logo de la société Arasaka Corp. et un côté droit bien plus sombre avec l’inscription ‘No Future’ ainsi que la présence de griffures ici et là, la côté bicolore de la manette donne un rendu vraiment très stylé. D’autres petits détails s’ajoutent comme les touches de rouge sur les boutons d’actions, l’intérieur du stick gauche ou encore la gâchette.

Aucun prix n’a été communiqué alors qu’une sortie serait prévue pour le 4 mai, si des problèmes de productions/livraisons ne sont pas à déplorer avec la crise sanitaire en cours. Dites nous en commentaires ce que vous pensez du design de la manette !