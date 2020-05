Cyberpunk 2077 : Une disponibilité sur le Game Pass à la sortie ?

On ne risque pas grand chose à dire que Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de l’année, aux cotés du récent Final Fantasy VII Remake ou encore de The Last of Us II. Et bien souvent, une attente pareille a tendance à faire disjoncter les intéressés, qui s’imaginent les choses les plus folles, ou à faire naître un paquet de rumeurs, parfois fondées. Le jeu futuriste de CD Projekt n’y fait pas exception.

Vers une sortie sur le Xbox Game Pass day one ?

Décidément, les rumeurs pullulent cette semaine. Hier nous parlions de Tony Hawk’s Pro Skater, au cœur de tous les espoirs des fans de glisse, ainsi que d’un éventuel Prince of Persia 6. Aujourd’hui, après les conjectures autour du film Borderlands et des acteurs qu’il pourrait employer, c’est au tour de Cyberpunk 2077 de passer au détecteur de on-dit douteux.

En cause : un tweet de Xbox Portugal, rapidement effacé cependant, qui affirmait que le prochain titre de CD Projekt serait disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Difficile de savoir dans quelle mesure cette publication s’inspire ou non de la vérité, et rien n’a encore été communiqué sur le sujet par les parties concernées. Mais si ce qu’il annonçait s’avérait véridique, alors Microsoft partirait avec une belle longueur d’avance sur la concurrence à la sortie de ce très attendu RPG futuriste.

En attendant un éventuel communiqué de Microsoft ou de CD Projekt, rappelons que Cyberpunk 2077 est attendu pour le 17 septembre prochain, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il devrait ensuite connaître une parution sur PS5 et Xbox Series X.