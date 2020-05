Tony Hawk’s Pro Skater : D’après Jason Dill, un épisode est prévu pour 2020

Il y a une vingtaine d’années, le jeu de skateboard avait une place quasiment aussi importante dans l’industrie du jeu vidéo que le jeu de football. Un jeu comme Tony Hawk’s Pro Skater 2, c’est plusieurs millions de copies vendues, et surtout une renommée qui n’a pas désenflée deux décennies après sa sortie. Malheureusement, la tendance n’est plus aux jeux de glisse, et la dernière tentative de monsieur Hawk et Activision, en 2015, laisse un arrière goût de cendres en bouche.

L’avenir appartient-il au skate ?

Avec la disparition progressive de Tony Hawk’s Pro Skater du paysage vidéoludique, c’est un certain Skate qui a grandit et conquit les fans de glisse. Mais là encore, après un troisième volet excellent, et malgré l’évocation récurrente d’un potentiel quatrième volet, la série est au point mort depuis plusieurs années. Reste un certain Skater XL en qui repose de très nombreux espoirs, et attendu pour cet été.

Récemment, une rumeur affirmait cependant le retour du tant apprécié Tony Hawk’s Pro Skater, et pas plus tard que pour cette année. Une information qui tient la route, puisque cela fait cinq ans maintenant que le cinquième volet brisait le cœur des fans, et l’apparition de Skater XL pourrait bien orienter les projecteurs quelques temps sur le sport de glisse et ses adaptations.

Cette semaine, un témoignage vient étayer ladite rumeur, celui de Jason Dill, grand nom du skateboard américain. D’après ses dires dans le podcast The Nine Club, il aurait été approché par Electronic Arts concernant un hypothétique portage mobile de Skate 3. Mais surtout, il affirme qu’un nouveau Tony Hawk’s Pro Skater serait sur les rails, et que sa sortie serait fixée à cette année. Bien que les pincettes soient encore de mise, cela commence clairement à faire beaucoup.