Cyberpunk 2077 n’aura droit à aucun nouveau patch ou contenu avant 2022

La feuille de route de 2021 pour Cyberpunk 2077 qui a été publiée après la sortie du jeu a désormais un peu mal vieilli. Alors que l’on apprenait il y a peu que les versions next-gen du jeu (tout comme celles de The Witcher 3) étaient repoussées au début de l’année prochaine, CD Projekt Red a mis à jour son calendrier pour le reste de cette année, et malheureusement, il est bien vide.

Une année 2022 encore bien floue

C’est probablement la feuille de route la plus chiche du monde, mais elle permet de rendre les choses claires. Le studio indique qu’aucun contenu et qu’aucune mise à jour ne sont prévus pour cette fin d’année 2021. Si vous espériez recevoir une version 1.4 ou des contenus supplémentaires gratuits durant ces deux prochains mois, vous pouvez donc faire une croix dessus.

Pour le moment, la seule chose que cette nouvelle roadmap indique, c’est la sortie des versions PS5 et Xbox Series du jeu, en 2022. CD Projekt Red l’a bien compris, il est désormais inutile de trop s’avancer à l’avance et promettre trop de choses étant donné la situation complexe dans laquelle se trouve le jeu, et nul doute que le studio va désormais bien prendre le temps de peaufiner les ajouts autour du titre (comme son premier DLC majeur).

Rendez-vous donc en 2022 pour réentendre parler à nouveau de Cyberpunk 2077, en espérant que ces délais permettent aux développeurs de travailler dans de meilleures conditions.