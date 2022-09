Cyberpunk 2077 passe le cap des 20 millions de copies écoulées

On peut le dire, le démarrage de Cyberpunk 2077 n’a pas été tout rose. La version PlayStation 4 et Xbox One était catastrophique, à la limite de l’injouable. Nombre de joueurs ont exigé le remboursement de leur copie. Sur PC, le titre était bien jouable, mais niveau stabilité, ce n’était pas ça non plus.

Bref, non content de se faire exclure du PlayStation Store, le titre de CD Projekt Red a connu une vague de critiques qui a duré plusieurs mois. Le temps que de grosses mises à jour corrigent le tir. Désormais, on peut le dire, Cyberpunk 2077 est une réussite, au moins commerciale.

20 millions, et ce n’est pas fini !

Depuis la sortie de l’animé Cyberpunk Edgerunner, une production signée Netflix, la hype autour de Cyberpunk 2077 semble au firmament. Le titre cartonne sur Steam, et il y a quelques jours il comptabilisait un million de joueurs quotidiens. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent plus pour le monde ouvert de CD Projekt Red. En effet, le studio vient d’annoncer que son dernier bébé vient de dépasser la barre des 20 millions d’unités vendues, tous supports confondus.

On est encore loin de The Witcher 3 et ses 40 millions, malgré tout on peut le dire sans gène, Cyberpunk 2077 est officiellement une grande réussite commerciale. Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’il revient de loin, ayant fait couler beaucoup (trop) d’encre au cours des deux dernières années pour ses multiples errances techniques, ainsi que pour ses version old gen bonnes à mettre à la poubelle.

Et maintenant, alors, quel avenir pour le titre ? Eh bien CD Projekt a récemment donné des nouvelles de Phantom Liberty, qui sera la seule extension à voir le jour. Le studio polonais a aussi confirmé qu’il n’abandonne pas la licence. Ce qui laisse supposer que de nouvelles expériences transmédia verront le jour. En attendant, Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Stadia, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S.