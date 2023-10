Cyberpunk 2077 : Le patch 2.01 disponible, voici la liste des changements et correctifs

Détails de la mise à jour 2.01 Cyberpunk 2077

Quelques jours après le lancement de Phantom Liberty et de sa mise à jour majeure qui changeait de nombreux aspects, Cyberpunk 2077 accueille le patch 2.01. Celui-ci est déjà disponible au téléchargement, aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series, et apporte son lot d’améliorations et de correctifs. On a notamment quelques bugs corrigés au niveau des quêtes, un glitch connu pour être invincible ou encore quelques optimisations sur la version PC.

Modifications spécifiques de Phantom Liberty

Balls to the Wall – Lorsque vous parlez à Paco, répéter l’option de dialogue bleue du parcours Corpo ne bloquera plus la progression.

Dog Eat Dog – Il n’est plus possible d’obtenir plusieurs points de Relic en déclenchant le rendez-vous avec Songbird plus d’une fois.

Firestarter – V ne se coince plus dans un mur ou un toit après avoir réalisé un coup de grâce sur Kurt Hansen.

Moving Heat Résolution d’un bug qui pouvait faire disparaître toutes les voitures après avoir terminé la quête. Résolution d’un problème qui pouvait provoquer diverses perturbations dans le déroulement de la quête après avoir déclenché un combat dans le garage dans des scénarios spécifiques.

New Person, Same Old Mistakes – Correction d’un bug pour que le portail vers le stand de hot-dogs de Bill ne soit plus fermé.

Somewhat Damaged Résolution d’un bug qui empêchait le joueur de scanner le système du réseau neural. Divers correctifs pour des appareils du bunker.

The Killing Moon – Correction d’un problème qui empêchait l’ouverture des portes menant à la navette.

You Know My Name Résolution d’un problème où V ne pouvait plus se déconnecter du nid de sniper, bloquant la progression de la quête, après avoir changé de caméras en boucle à la fin de la séquence. Reed portera désormais sa tenue de fête au cours du dialogue avec Songbird. Certains appels téléphoniques nécessaires pour continuer l’histoire principale ne commencent plus en retard. Divers correctifs visuels d’animations, d’éclairages, de scènes, d’effets visuels, etc. Améliorations de performances pour PC et consoles, en particulier dans la zone de Dogtown.



Quêtes et monde ouvert

Automatic Love- L’effet de distorsion provoqué en parlant avec Johnny et en choisissant une option de dialogue spécifique à la fin de la quête ne persistera plus à l’écran.

Ghost Town – Résolution d’un bug où la quête restait bloquée sur l’objectif « Vaincre Nash et ses hommes » si la partie était sauvegardée pendant le combat avant la mise à jour 2.0.

Contrat : Flash spécial La voiture de Ted Fox apparaît désormais correctement. Correction d’un bug où arriver dans la zone de la quête ne déclenchait pas le contrat.

Contrat : Fête d’adieu – Correction d’un bug où il était impossible de monter dans la voiture avec Flavio parce qu’elle apparaissait sous terre.

Contrat : Le Seigneur donne et reprend – Le SUV de Militech n’apparaît plus sous terre.

Killing In The Name Résolution d’un problème où les joueurs ne pouvaient plus scanner les indices s’ils ne finissaient pas cette quête, ce qui les empêchait alors de progresser dans de nombreuses autres quêtes. Le site web du Collectif de Bartmoss est désormais toujours visible.

Playing for Time – Les icônes de soin et de radio ne disparaissent plus de l’ATH après la course-poursuite avec Takemura.

Space Oddity – Résolution d’un bug où la quête ne s’activait pas en approchant de la zone avant la mise à jour 2.0.

Le casse Correction d’un bug où Jackie n’était pas présent devant l’Afterlife. V ne peut plus traverser le sol et mourir en prenant l’ascenseur pour le 42e étage avec un taux d’IPS faible. The Prophet’s Song – Résolution d’un bug où terminer la quête pouvait amener la police à fermer les yeux sur les crimes de V. Le charcudoc – Jackie ne retourne plus au stand de nouilles en refusant de conduire jusqu’au charcudoc si le joueur passe du siège passager au siège conducteur. Résolution d’un bug où les petits boulots du NCPD restaient inachevés même après avoir récupéré les conteneurs nécessaires. Toutes les armes iconiques apparaissaient désormais correctement sur le mur de la cache dans l’appartement de V. Diminution de la valeur minimale d’attribut nécessaire pour entrer dans la zone où le katana thermique peut être récupéré.



Gameplay

Il est maintenant possible de passer correctement au matériel cybernétique de bras en faisant le tour des armes.

Correction d’un problème qui pouvait rendre V invulnérable à tous les dégâts.

L’épave de voiture de patrouille du NCPD sans roues ne patrouillera plus dans les rues de Night City.

Résolution d’un bug où certains modules obsolètes dans l’inventaire et dans la cache n’étaient pas échangés contre un nouveau module d’arme.

Les armes obtenues avant la mise à jour 2.0 n’ont plus un niveau trop élevé comparé à celui du joueur.

Surpression de divers plans de fabrication obsolètes.

Vous récupérez désormais 1 composant de fabrication en démontant un Budget Arms Slaught-O-Matic.

Modifications spécifiques PC

Correction d’un problème où l’UI pouvait afficher des commandes de manette en jouant au clavier et à la souris.

Les joueurs n’ayant pas pu obtenir de hauts faits en raison d’un problème empêchant le déblocage des hauts faits de Phantom Liberty sur PC avant la mise en place d’un correctif en backend le jour de la sortie du jeu pourront les débloquer rétroactivement sur GOG et Steam après le chargement d’une sauvegarde de leur session de jeu. Pour l’Epic Games Store, le problème est toujours en cours d’investigation.

Résolution d’un problème où, après avoir installé la mise à jour 2.0 sur GOG sans l’extension, une fenêtre indiquant « Phantom Liberty téléchargé, veuillez retourner au menu principal pour accéder au nouveau contenu » pouvait apparaître dans le menu du jeu.

Amélioration de la qualité de l’image de la reconstruction de rayons DLSS avec le paramètre « Performance ultra ».

Modifications spécifiques aux consoles

Correction du problème des sauvegardes corrompues sur PlayStation en augmentant la limite de taille maximale des fichiers de sauvegarde. Remarque : cela n’influera pas sur les sauvegardes déjà corrompues avant la mise à jour.

Le lancement du jeu sans connexion internet ne demande plus au joueur de se reconnecter à Mes récompenses de GOG.

Divers

Divers correctifs de crash sur PC et consoles.

Le volume de la radio des véhicules a été ajusté pour qu’il ne soit plus trop faible par rapport aux autres sons du jeu. Si vous avez baissé le volume des autres effets sonores afin de mieux entendre la radio, vous devrez peut-être le réajuster avant de continuer votre partie.

Ajout des sons manquants pour le Basilisk.

Vous ne pouvez plus gagner un score infini dans Trauma Drama en tirant sur les ennemis qui sautent de l’hélicoptère en boucle.

Les sites de Growl FM et Dark Star seront désormais visibles en jouant sans posséder Phantom Liberty.

Correction d’un bug où vous déconnecter d’internet n’affichait pas de message d’erreur dans les onglets Mes récompenses et Cross progression.

La chanson History de Gazelle Twin et Trash Generation ne se lancera plus lorsque vous activez l’option « Désactiver la musique déposée ».

Correction d’un bug qui n’affichait pas l’ombre des cheveux quand le ray-tracing était activé.

Les joueurs qui ont précommandé Phantom Liberty et n’avaient pas encore reçu la Quadra Sport R-7 « Vigilante » vont la recevoir.

Plusieurs améliorations et modifications de la localisation en ukrainien, y compris des corrections pour des lignes où la traduction a perdu son sens original.

REDmod

Correction d’un problème où les mods tweak ne se compilaient pas dans REDmod.

Ajout de la prise en charge de Phantom Liberty à REDmod.