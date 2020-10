Cyberpunk 2077 ne pourra pas être nommé aux Game Awards 2020 suite à son délai

L’annonce d’un énième report pour Cyberpunk 2077 a surpris pas mal de monde hier soir, en plus de poser quelques interrogations, notamment sur le rallongement du crunch au sein du studio. Sur une note plus légère, on a aussi appris que le titre allait forcément manquer la cérémonie désormais presque incontournable des Game Awards.

Un premier concurrent pour le GOTY 2021

Much like Super Smash Bros. Ultimate a few years ago, Cyberpunk 2077 will first be eligible at next year’s Game Awards. https://t.co/1gV1J4sDpV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 27, 2020

Etant donné que le titre sortira le même jour que la cérémonie, il ne pourra logiquement pas concourir au titre de jeu de l’année, étant donné qu’aucun membre du jury n’aura pu y jouer assez. C’est pourquoi Geoff Keighley, organisateur et présentateur de la cérémonie, a déclaré sur Twitter que Cyberpunk 2077 ne pourra pas être nommé aux Game Awards 2020, mais qu’il serait bien éligible pour l’édition 2021.

Ce cas de figure rappelle celui de Super Smash Bros Ultimate, qui était lui aussi sorti en décembre pour être nommé dans l’édition suivante. Il y a donc de fortes chances pour que Cyberpunk 2077 postule pour le titre de GOTY 2021, un an après sa sortie.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series.