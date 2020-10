Cyberpunk 2077 une nouvelle fois décalé, rendez-vous le 10 décembre

Coup de théâtre. Alors que le titre venait tout juste de passer gold, et qu’il devait sortir dans un peu plus de trois semaines, Cyberpunk 2077 repousse une nouvelle fois sa date de sortie. Rassurez-vous, l’attente ne sera pas très longue pour autant.

Un report inattendu

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Il faut dire qu’avec l’annonce du passage en gold, personne n’avait vu venir l’éventualité d’un tel report. Comme on l’apprend de la part de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ne sortira donc pas le 19 novembre, mais le 10 décembre prochain.

Le studio commence par s’excuser pour ce retard avant d’en donner les raisons. La sortie sur de multiples plateformes, tout en travaillant depuis la maison, a rendu les choses compliquée pour le studio, qui souhaite livrer la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes, dont les consoles next-gen. CD Projekt Red admet aussi avoir sous-estimé l’ampleur du travail à fournir sur le patch day one, qui va ici profiter du délai accordé.

On pourra se dire que c’est une bonne chose que le titre soit repoussé, ne serait-ce que pour laisser un peu souffler le marché en novembre, qui est déjà bien saturé par la sortie des nouvelles consoles. Mais on a également une pensée aux équipes de CD Projekt Red, pour qui le crunch continue d’autant plus, sans pause.