Curse of the Dead Gods sortira le 23 février sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Curse of the Dead Gods nous avait fait très bonne impression lors du lancement de son accès anticipé sur PC il y a quasiment un an. Après avoir accueilli plusieurs mises à jour étoffant son contenu et améliorant l’expérience de jeu proposée tout au long de l’année 2020, le rogue-lite développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive sera disponible en version 1.0 le 23 février sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Prêt à affronter le Dieu de la Mort ?

Comme l’indique le studio français sur le site officiel de Focus Home Interactive, la sortie officielle du titre intègrera du contenu inédit dont « la véritable fin de votre périple et la confrontation finale avec le Dieu de la Mort lui-même. » Rappelons que le jeu vous propose de vous aventurer dans des niveaux générés aléatoirement afin de vous octroyer les richesses et les pouvoirs divins divers et variés d’un temple maudit.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que nous réserve Curse of the Dead Gods.