Crimson Desert rafraichit le mois d’août

Crimson Desert s’était montré pour la dernière fois lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2023 avec un trailer de gameplay dévoilant de nombreuses facettes, mais surtout sa transformation en Action-RPG solo en monde ouvert. Pour rappel, le jeu coréen était d’abord conçu comme un MMORPG avant de changer de cap. Aujourd’hui, nous sommes ainsi beaucoup plus proches d’un mélange entre The Witcher 3, Assassin’s Creed et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Si les Coréens de Pearl Abyss peuvent se permettre de montrer une longue séquence de gameplay avant l’ouverture de l’Opening Night Live 2024, dans lequel il sera présent, cela signifie que le développement du jeu semble très avancé, voire presque terminé. On espère ainsi qu’une date de sortie sera annoncée, avec une possible fenêtre pour fin 2024 ou début 2025.

En attendant, vous pouvez admirer ce combat de boss de 7 minutes contre Corne Blanche, l’une des créatures vivant sur le continent de Pywel : « L’esprit de la montagne, Corne blanche, est dit être né d’un blizzard dans les Montagnes blanches. Tous ceux qui traversent les Montagnes blanches tremble à l’idée de faire face à sa fureur glaciale. Les gens considèrent Corne Blanche comme le maître des Montagnes blanches et vénèrent cette incroyable créature avec une peur empreinte de respect ».On peut également observer un rapide combat contre des ennemis humains, et nous sommes toujours aussi surpris par ce mélange entre combat à l’épée et prises de catch.

Crimson Desert est attendu sur PC et consoles.