Crimson Desert dévoile une nouvelle vidéo de gameplay qui fait tourner la tête

Les coréens de Pearl Abyss ont pris leur temps, mais les résultats sont là avec une vidéo de gameplay qui nous montre que le jeu a grandement évolué depuis son annonce en 2019 en tant que MMORPG. Sa transformation en Action-RPG solo en monde ouvert s’illustre parfaitement ici avec un trailer qui a de quoi nous perdre tant il montre énormément de mécaniques de jeu différentes.

Soyons honnête, les inspirations aux grands noms du jeu vidéo sont criants. On a ainsi du The Witcher 3, Assassin’s Creed ou encore du The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (il y a même des îles flottantes). Toujours est-il que le résultat est impressionnant et nous laisse entrevoir un système de combat particulièrement dynamique qui frôle parfois le match de catch. Les développeurs ont en effet utilisé la motion-capture pour cet aspect du jeu, sans donner plus de précisions.

Nous aurons aussi des sauts en chute libre, de la grimpette sur des bâtiments et des arbres, du saut à la perche pour passer des hautes barrières et divers mini-jeux tels que la pêche, le bras de fer et l’apprivoisement de chevaux sauvages. En bref, un gameplay démesuré que l’on a hâte d’essayer.

Le jeu a également bien changé graphiquement grâce à la nouvelle génération du moteur maison du studio, le « BlackSpace Engine », qui propose de superbes animations et des panoramas splendides même si l’on attend d’avoir un rendu officiel sur consoles pour pleinement s’enjailler sur ces images. Côté histoire, nous allons incarner Kliff, un mercenaire qui enquête sur de mystérieux évènements dans la région de Hernand sur le continent de Pywel.

Toujours aucune date officielle pour Crimson Desert, mais il vise une sortie simultanée sur PC et Consoles.