Crime Boss: Rockay City : Un nouveau FPS coopératif annoncé par 505 Games sur PC, PS5 et Xbox Series

Teasé au début du mois sur les réseaux sociaux, le nouveau projet de 505 Games s’est montré comme prévu, pour la première fois, lors de la cérémonie des Game Awards 2022 diffusée la nuit dernière. Développé par les Tchèques d’Ingame Studios, Crime Boss: Rockay City est un FPS coopératif qui sortira le 28 mars 2023 sur PC, uniquement via l’Epic Games Store, et plus tard l’an prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Un casting cinq étoiles et Chuck Norris

Prenant place en Floride, dans les années 1990, et jouable jusqu’à quatre, ce titre nous invite à suivre l’histoire de Travis Baker qui, par l’intermédiaire de missions aussi ambitieuses qu’illégales, va tenter de devenir le nouveau baron du crime de Rockay City. Incarné par l’acteur américain Michael Madsen, ce personnage pourra compter sur le soutien de son équipe de choc constituée de Casey (Kim Basinger), Nasara (Damion Poitier), Gloves (Danny Glover) et Touchdown (Michael Rooker) pour parvenir à ses fins.

Mais attention, tout au long de ce périple vers le sommet, il faudra se méfier des deux rivaux de Travis, The Dragon (Danny Trejo) et Hielo (Vanilla Ice), ainsi que du tout-puissant shérif Chuck Norris qui n’hésiteront pas une seconde à nous mettre des bâtons dans les roues.

Rendez-vous en 2023 pour en apprendre davantage sur Crime Boss: Rockay City.