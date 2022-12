Crime Boss: Rockay City

Crime Boss: Rockay City est un FPS coopératif jusqu'à quatre joueurs/joueuses développé par Ingame Studios et édité par 505 Games. Prenant place en Floride, dans les années 1990, ce titre invite le public à suivre l'histoire de Travis Baker et de son équipe de choc dans le seul but de devenir le nouveau baron du crime de Rockay City. Côté casting, l’acteur américain Michael Madsen campe le rôle principal aux côtés d'autres noms connus comme Danny Glover, Danny Trejo ou encore le tout-puissant Chuck Norris.