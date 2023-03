Crime Boss: Rockay City sortira en version physique sur PS5 et Xbox Series, les précommandes sont ouvertes

En attendant Payday 3 qui devrait davantage se montrer cette année, Crime Boss: Rockay City pourra peut-être faire illusion pour celles et ceux qui recherchent un FPS coopératif basé sur des cambriolages. Le jeu peut aussi compter sur sa clique de grands noms du cinéma et de la télévision pour attirer plus de monde, comme Chuck Norris ou Danny Glover. Prévu pour sortir la semaine prochaine sur PC, le titre aura aussi droit à des versions PS5 et Xbox Series, qui arriveront cependant en décalé. On apprend aujourd’hui que ces versions seront également disponibles en édition physique.

Où précommander Crime Boss: Rockay City ?

Bonne nouvelle pour les collectionneurs, Crime Boss: Rockay City aura bien droit à son édition physique en boîte sur consoles. 505 Games s’est associé avec Just For Games pour distribuer cette version physique, qui verra le jour à une date encore indéterminée. On ne sait pas si elle sortira en même temps que les versions dématérialisées sur PS5 et Xbox Series.

Dans la foulée de cette annonce, les précommandes ont été ouvertes. On retrouve notamment le jeu en précommande sur Amazon pour le prix de 39,99 €.

Crime Boss: Rockay City sortira d’abord sur PC le 28 mars prochain. Il arrivera en juin sur PlayStation 5 et Xbox Series.