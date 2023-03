Accueil > Actualités > Crime Boss: Rockay City : Le FPS coopératif arrivera en juin sur PS5 et Xbox Series X|S

Annoncé lors de la cérémonie des Game Awards 2022 et environ un mois après avoir partagé un premier trailer de gameplay, Crime Boss: Rockay City a donné de ses nouvelles hier par l’intermédiaire du dernier bilan financier de Digital Bros, la société mère de 505 Games. Dans celui-ci, l’entreprise italienne a notamment indiqué que le FPS coopératif développé par Ingame Studios arrivera en juin prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une version PC exclusive à l’EGS jusqu’en avril 2024

En plus de dévoiler cette information de manière très discrète il faut bien l’avouer, Digital Bros a précisé que la version PC du titre sera une exclusivité Epic Games Store au moins jusqu’en avril 2024. Notez également que la firme mise beaucoup sur le succès à long terme du jeu du studio tchèque.

Selon ses propres mots, il « constitue l’un des plus gros investissements réalisés par le groupe dans un studio interne ». Etant donné qu’une « production de contenus additionnels récurrents » est prévue, elle « s’attend à des revenus récurrents sur plusieurs années à venir. »

Rendez-vous le 28 mars sur PC et dans quelques mois sur les consoles les plus récentes de Sony et de Microsoft pour découvrir ce que nous réserve Crime Boss: Rockay City. Si cela vous intéresse, notre interview exclusive de l’acteur Damion Poitier est disponible en cliquant ici.