Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ne pèsera pas lourd

La licence avait disparu un moment du devant de la scène, avant de revenir en trombe avec la N. Sane Trilogy, puis le remake de Crash Team Racing. Deux titres excellents qui ont su relancer l’engouement de la foule autour de la mascotte de la PS1. Ainsi, il n’est pas si étonnant de voir débarquer cette année un certain Crash Bandicoot 4 : It’s About Time !

Le poids déjà dévoilé

Annoncé au mois de juin dernier et prévu pour octobre, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time s’est déjà bien dévoilé. Si bien même, que nous avons été en mesure de vous préparer une petite vidéo récapitulative, histoire de centraliser toutes les informations à son sujet. En attendant sa parution, et à défaut d’actu plus croustillante, revenons sur la place que ce jeu de plateforme attendu prendra sur votre disque dur.

Il n’est pas encore affiché sur le store de la PlayStation 4, mais est depuis peu apparu sur celui de la Xbox One. Une page qui ne nous apprend rien de neuf, si ce n’est le poids relativement minime de ce nouvel épisode. 30 Go, c’est tout ce qu’il vous faudra posséder de libre sur votre console pour pouvoir l’accueillir. Espérons que malgré cette taille réduite, le titre voit malgré tout les choses en grand !

Rendez vous le 2 octobre prochain pour découvrir Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sur PlayStation 4 et Xbox One.