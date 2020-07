Crash Bandicoot 4 : Tout savoir sur le retour de la licence

Il y a plus de 20 ans, la trilogie Crash Bandicoot se terminait. Depuis, nous avons eu droit à quelques épisodes annexes puis un retour sous la forme d’une compilation remasterisée en 2017 avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. On le pressentait mais Activision a profité de l’engouement autour du marsupial pour annoncer un tout nouvel opus : Crash Bandicoot 4: It’s About Time, prévu en fin d’année sur PlayStation 4 et Xbox One. Histoire, gameplay, personnages jouables, on fait le point sur ce quatrième volet canonique.