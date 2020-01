Cook, Serve, Delicious! 3?! arrivera en accès anticipé le 29 janvier

Officialisé l’été dernier, Cook, Serve, Delicious! 3?! n’a pas franchement beaucoup communiqué depuis. Quelques détails sur les réseaux, et c’est tout. Son arrivée était fixée au mois de janvier et Vertigo Gaming respecte bel et bien son engagement puisque le titre arrivera en phase d’accès anticipé le 29 janvier. Préparez vos fourneaux !

D’abord une phase d’early access

Calqué sur le modèle des précédents Cook, Serve, Delicious!, ce troisième volet nous plongera aux commandes d’un foodt truck qui devra parcourir les Etats-Unis et participer à des championnats nationaux. On nous évoque même un décor post-apo avec une Amérique des années 2042.

Le titre fera donc d’abord une entrée en accès anticipé sur PC avant de sortir sa version 1.0 fin 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Il est possible de l’ajouter à sa liste de souhait sur Steam et GOG et le tarif n’est pas encore connu.