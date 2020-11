Test Cook, Serve, Delicious! 3?! – Le meilleur jeu arcade actuel ?

Après deux épisodes qui auront fait frire de joie les amateurs d’arcade et de gastronomie, et après une petite année d’early access, Cook, Serve, Delicious! 3?! revient à la charge dans une version 1.0 à la fois sur PC comme sur une partie des consoles. Nous avons eu l’occasion de retourner le jeu tel un bon steak et nous allons vous dire ce qu’il en est. Après un premier aperçu, il est temps de rendre notre verdict.

Conditions de test : Nous avons joué à Cook Serve Delicious! 3?! sur PC en utilisant un Razer Blackwidow comme clavier. Comme les joueurs de la série le savent, le choix du clavier est important pour votre confort de jeu, et nous vous recommandons de prendre un clavier réactif et qui ne se cassera pas en 3 sessions de jeu.

Un roadtrip américain

Alors que Cook, Serve, Delicious premier du nom proposait de gérer un unique restaurant, le deuxième opus faisait de vous une sorte de cuisinier mercenaire au service de tous les restaurants possibles et inimaginables, ce nouvel épisode vous propose de vous retrouver dans un food truck.

Un food truck oui, mais par n’importe lequel, car vous pourrez y cuisiner tout ce que vous voulez ! Plutôt modulable. Vous avez en fait été rescapé par deux robots qui deviendront les chauffeurs de votre cuisine ambulante au travers des États-Unis. L’occasion donc de pouvoir découvrir de nombreux défis, vous laissant le choix de votre menu avant chaque journée.

Et c’est la grande idée de ce nouvel épisode. En changeant de paradigme, Cook, Serve, Delicious! 3?! arrive à se renouveler à la fois dans sa progression, dans la liberté laissée au joueur, mais également en terme de mécanique pure.

Réussis ta pizza

Arrivé une fois en partie, on retrouve de façon classique nos préparations en haut et les commandes à gauche. La grosse nouveauté de cet épisode, c’est de fonctionner par séquence. Votre journée va être par exemple divisée en 3 services, avec du temps entre chacun d’entre eux vous permettant donc de préparer de nouveau vos plats ou faire cuire vos viandes, et en même temps de préparer des commandes uniques.

Ainsi, durant votre service, vous n’aurez si tout va bien aucun plat unique à préparer, et vous aurez uniquement à gérer le stock de vos préparations. Il vous sera d’ailleurs possible d’accélérer le service grâce à un des robots qui viendra vous aider avec l’appui d’un seul bouton. Et c’est là que l’équipe du jeu a fait très fort car en conservant les bases de game design de leur série, ils ont été capables de renouveler totalement l’expérience vidéoludique que nous avons !

Le jeu gagne encore plus en nervosité et en stress également, où on va se retrouver tout d’un coup à court de lasagne et malheur, aucun spot n’est libre ! Exit par ailleurs les coupures de service que l’on retrouvait autrefois avec la vaisselle, mais il y aura toujours des éléments perturbateurs tels que des camions armés ou des concurrents qui modifieront votre configuration comme votre temps de préparation entre deux services.

Encore un clavier de cassé

Cook, Serve, Delicious! 3?! va d’ailleurs encore plus loin dans les recettes qu’il propose, avec un total désormais aux alentours de 230. Un chiffre qui donne le tournis, tout en proposant un challenge simplement dans la lecture des recettes. D’ailleurs, tout comme pour les épisodes précédents, il sera tout à fait possible d’apprendre de différente façon certaines recettes, en effectuant un travail de lecture très rapide, ou bien en faisant un apprentissage des différentes recettes pour un plat !

Eh oui, il faut bien être capable de distinguer chacun des 34 burgers à servir, et tout comme pour la vraie vie, la lecture de la commande est encore plus que votre rapidité une véritable clé du succès pour progresser dans le jeu. C’est d’ailleurs ce qui distingue souvent les joueurs du jeu, car la marche est haute, et il faut être apte à se taper des services catastrophiques jusqu’à retenir parfaitement toutes les variations de la poutine royale.

Et si le jeu propose un coop local très efficace, nous vous invitons également à tester sur un ou deux services un petit mode inspiré d’un Keep Talking and Nobody Explodes qui pourrait très clairement vous faire rire : demandez à votre duo de faire les annonces des menus, tandis que vous ne regardez que les touches du clavier. Comment cela est impossible ? Je vous assure que pourtant, c’est comme cela que ça fonctionne dans une vraie cuisine de restaurant.