Aperçu Cook Serve Delicious! 3?! – A vos steaks, prêt, CUISINEZ !

Dans Cook Serve Delicious! 3?! vous êtes le chef d’une cuisine bien particulière ! Vertigo Games est de retour pour son troisième opus, qui vous promet de vous en mettre plein la bouche en matière de dextérité !

Conditions test : Le jeu a été testé sur sa version PC, dans sa version anticipée sortie le 29 Janvier 2020. Nous avons pu observer une grande partie de ce que que propose le jeu.

Un gameplay toujours aussi dynamique

Dans ce nouvel opus de Cook Serve Delicious, vous incarnez un cuisinier reconnu pour sa cuisine précise (on peut le dire) et ragoutante. Vous possédez le meilleur restaurant du monde, un véritable bijou en pleine explosion que ce soit d’un point de vue clientèle… ou du nombre de claviers détruits par la quantité de boulettes de viande que vous avez produit.

Tout se passait donc magnifiquement bien, et la série aurait pu continuer dans cette voie, mais la fin de votre aventure de restaurateur classique arriva plus tôt que prévu. Réduit en poussière par une explosion, il ne reste plus rien de votre restaurant, ce qui va faire basculer votre vie… Pour quelque chose d’encore plus excitant !

Fini le travail en cuisine classique, et place au challenge de la cuisine mobile ! Après avoir été retrouvé dans les décombres de votre restaurant, vous avez été recruté (ou plutôt exploité !) par des robots humanoïdes pour travailler dans un foodtruck, à bord duquel vous allez parcourir l’Amérique. C’est désormais vous qui allez courir après vos clients, quoi de mieux pour atteindre un seuil de popularité encore plus grand ?

Vous vous dîtes que le fait de prendre le contrôle d’un foodtruck va impacter la nourriture que vous allez servir ? Détrompez-vous, le homard pourra toujours faire partie de votre carte au même titre que vos délicieux bretzels, pas besoin d’être un restaurant étoilé pour proposer des plats de qualité, et vous en êtes la preuve vivante.

Une cuisine mobile qui apporte de la fraîcheur

A bord de cette camionnette qui sera votre nouveau terrain de cuisine, le gameplay va se voir renouvelé, grâce à de nouvelles mécaniques intéressantes. La gestion d’un foodtruck n’est pas du tout la même que celle d’un restaurant, et vous allez vous en rendre compte rapidement. Une partie va se dérouler en deux phases principales qui vont se répéter plusieurs fois en fonction du niveau auquel vous êtes :

Le déplacement sur le lieu de livraison fixé : durant cette période, vous n’allez pas rester à rien faire, vous allez pouvoir préparer les commandes de clients à l’avance et les livrer directement à votre arrivée. Ils seront gardés bien au chaud pendant le trajet. Organisez-vous correctement pour que la nourriture ne soit pas produite trop longtemps à l’avance, sous peine d’être obligé de la jeter ! Et surtout ne perdez pas le rythme car vous n’allez pas être déçu.

La restauration sur site : le principe est exactement le même qu’à la phase précédente, sauf qu’il va falloir cuisiner en temps réel et donc prévoir les prochains plats en étant sous la pression constante des commandes des clients.

Ces modifications du gameplay possèdent de bon aspects comme des moins bons. En effet, c’est un changement changement important qui est mis en place par rapport à ses prédécesseurs. Les phases de transports peuvent manquer de dynamisme, même si nous avons toujours quelque chose à faire. En plus de cela, les phases de livraison sur site sont, au contraire très dynamique, ce qui créé un changement très brutale avec l’arrivée massive de client, qui sont en plus très énervés.

Le fonctionnement des nouveautés

Lors du lancement d’une partie, vous avez la possibilité de choisir l’ensemble des plats qui seront sur votre carte. Il n’y a donc pas de changements notable, avec toujours la sélection de plats de plus en plus difficile a faire pour pour composer un menu comme bon vous semble.

Vous pourrez alors choisir des commandes que l’on peut appeler des commandes en « gros », c’est-à-dire que pour chaque plat que vous cuisinerez, plusieurs parts de ce plat seront disponibles pour vos clients. Vous devrez donc organiser vos menus, car vous disposerez d’un espace de stockage limité pour vos plats.

Pour vous aider dans cette gestion, vous aurez l’information sur l’ensemble des plats que vous devrez livrer pour la journée, ce qui donnera vos priorités en cuisine. Petit bémol sur cette partie où il n’y a pas réellement de changement par rapport aux deux précédents épisodes de la série.

Toutefois, pour pimenter un peu plus le jeu, les commandes individuelles ou ce que les créateurs appellent les « spéciales order » sur leurs site, sont toujours présentes dans Cook Serve Delicious 3, mais d’une manière différente, et qui est bien pensée tout en restant en cohérence avec le gameplay.

En effet, vos trajets seront rythmés par des préparation de plats pour des clients qui ont décidé de passer des commandes. Ils prendront donc un emplacement réservé à un client, et ils seront mis dans des plats à emporter jusqu’à votre arrivée. A la différence des commandes groupées, les commandes individuelles doivent être gérées au niveau de la cuisson, évitez donc de les faire trop cuire, ou vos clients seront insatisfaits.

Les évolutions de la franchise

Pour entrer plus dans le détail des mécaniques, Cook Serve Delicious fait partie de cette fameuse famille des typing game, où chaque touche a sa fonctionnalité. Que ce soit pour la sélection du plat à cuisiner, en passant par le parmesan à parsemer sur vos croque-monsieurs, pour terminer par le service des clients, vous avez intérêt à connaître vos combinaisons de touches par cœur.

Rajoutez à ceci une pincée de pression par rapport aux nombreuses commandes qui arrivent, et venez saupoudrer le tout d’une frustration lorsque vous vous trompez dans votre commande, vous obtenez un jeu impardonnable, mais qui fait également toute sa beauté.

En parlant de sa beauté, cette simulation de cuisine n’a pas vu de changement graphique important par rapport à son prédécesseur, qui reste toutefois agréable à regarder, et qui ne perturbe pas l’expérience de jeu. Ce qui est surtout important de constater, c’est que les codes couleurs et la disposition des éléments sont toujours au service du gameplay pour aider le joueur. Il est donc plutôt simple, même pour les plus débutants d’entre nous, de s’y retrouver pour prendre en main le jeu, même si on entre dans le vif du sujet rapidement !

Certains éléments vont cependant être mis à jour et même supprimés, comme les tâches ménagères qui ne feront maintenant plus partie du jeu. Il ne sera donc plus nécessaire de nettoyer les toilettes ou encore de sortir les poubelles par exemple.