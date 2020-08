Cook, Serve, Delicious! 3 sortira courant octobre

Déjà disponible en accès anticipé depuis le début d’année, Cook, Serve, Delicious! 3 va bientôt partir aux fourneaux pour préparer sa recette finale. Le développeur Vertigo Gaming vient d’annoncer une fenêtre de sortie fixée au mois d’octobre. La version finale approche.

C’est (bientôt) prêt !

Tout en lâchant une nouvelle bande-annonce et un aperçu du gameplay, le studio nous donne rendez-vous courant octobre pour la sortie finale de Cook, Serve, Delicious! 3. Pas encore de date précise mais l’on sait que le titre arrivera sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Cela s’accompagne de nouveautés et de correctifs en tout genre.