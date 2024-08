Concord : la situation ne s’améliore pas pour la version Steam du jeu PlayStation Studios

Concord : le lancement très compliqué du hero-shooter de Sony

Dès sa présentation, Concord a suscité des inquiétudes. La longue présentation à laquelle nous avons eu droit il y a quelques mois semblait mettre en avant un titre très inspiré par l’ambiance films Marvel, avec un gameplay de hero-shooter on ne peut plus classique. La méfiance s’est renforcée par l’annonce du fait que Concord est un jeu-service payant à l’achat, une pari hautement risque dans un marché déjà saturé. Mais, à raison, Sony croit en son jeu.

Les personnages sont très bien équilibrés, les sensations sont bonnes et les cartes sont bien conçues. De plus, une feuille de route est déjà en place et on sait à quoi s’attendre jusqu’au mois d’avril. Malheureusement, le bilan du premier week-end de vie du titre est désastreux sur PC.

Concord n’a en effet pas réussi à regrouper plus de 700 joueurs, ce qui fait franchement de la peine quand on compare cela au succès colossal de Helldivers 2, l’autre production de Sony. Sur les réseaux sociaux, les plus taquins s’amusent à lister les titres qui ont plus de joueurs actifs que Concord, signe que la situation est loin d’être idéal. La parution des critiques et les retours des joueurs auraient pu créer un effet de bouche-à-oreille, mais, visiblement, il n’en est rien.

La chute se poursuit sur Steam

Ce matin, le nombre de joueurs actifs est passé sous la barre des 100 joueurs (96), comme l’indique Gautoz du média Origami sur son compte X (ex-twitter). Les joueurs sont toujours moins nombreux en journée, mais ils sont de moins en moins nombreux chaque jour. Si on va voir du côté de Twitch, la situation n’est pas plus positive, avec un total cumulé de 90 viewers au moment où sont écrites ces lignes.

La question de la viabilité du jeu se pose déjà, même s’ils sont assurément plus nombreux à profiter du jeu sur PS5. Firewalk et Sony espéraient assurément un autre type de lancement et pourtant, la communication autour de la sortie de Concord a été plus que réduite. En parallèle, de nombreux titres similaire sont disponible, le plus souvent avec un modèle économique free-to-play.

Reste à savoir comment l’éditeur et le studio vont réagir pour redresser la barre, même si on imagine assez facilement que le titre pourrait se voir offrir un coup de pouce en intégrant le PS Plus ou en devenant free-to-play. En tout cas, le message envoyé à Sony semble assez clair vis-à-vis des hero-shooter payants à l’achat. Il faut tout de même rappeler que le développement du jeu a été lancé il y a 8 ans, c’est-à-dire l’année durant laquelle Blizzard à lancé un certain Overwatch. D’aucuns dirait que « le jeu vidéo il a changé ».