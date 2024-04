Blizzard et NetEase se réconcilient grâce à Microsoft, Warcraft, Overwatch et d’autres jeux pourront à nouveau sortir en Chine

NetEase et Microsoft main dans la main

Maintenant que Microsoft règne sur Blizzard et que Kotick n’est plus là, les discussions entre l’éditeur et NetEase ont repris. Jusqu’à trouver un nouvel accord qui permet la redistribution des jeux de Blizzard en Chine, dès cet été, et au compte-goutte. Cela concerne aussi bien Overwatch 2, World of Warcraft que les jeux Diablo et toutes les licences fortes du catalogue Blizzard. Un nouvel arrangement très important lorsque l’on sait à quel point le territoire chinois est de plus en plus important, surtout lorsqu’il s’agit d’expériences mobiles. Et Blizzard en compte justement de plus en plus, à l’image de Warcraft Rumble et Diablo Immortal.

Phil Spencer se félicite de cet accord :

« Blizzard et NetEase ont accompli un travail incroyable pour renouveler notre engagement envers les joueurs – les univers de Blizzard font partie de la vie des joueurs de cette région depuis de nombreuses années. Restituer les jeux légendaires de Blizzard aux joueurs chinois tout en explorant les moyens d’apporter davantage de nouveaux titres sur Xbox démontre notre engagement à proposer davantage de jeux à davantage de joueurs dans le monde. »

Car ça ne s’arrête pas là. NetEase a aussi discuté avec Microsoft pour faire en sorte d’amener plus de ses propres jeux sur les consoles Xbox, ce qui concerne le monde entier. Ce qui peut potentiellement dire que des titres comme Project Mugen, Where Winds Meet ou d’autres projets sortent également sur Xbox Series, en plus du PC et de la PS5.