Concord : Que vaut le prochain hero shooter de Sony ? Notre avis après avoir joué à la beta fermée

Un prix premium sans microtransactions ?

Accueillis dès le lancement de la beta par une nouvelle cinématique toujours aussi belle que celle du PlayStation Showcase, on apprécie le soin apporté au design des personnages et l’humour présent, digne des Gardiens de la Galaxie.

On arrive ensuite au menu principal, et là, première interrogation. À quoi servent vraiment ces cinématiques ? Une histoire semble vouloir se développer, mais avec un jeu entièrement tourné vers le Hero Shooter derrière, on est perplexe sur la façon dont ces deux pans vont pouvoir coexister. Il faudra cependant attendre la sortie complète du jeu pour avoir la réponse.

Un rapide tour des menus effectué, on constate qu’il n’y a ni boutique de cosmétiques, ni pass de combat. Alors oui, il ne s’agit que d’une beta et cela pourrait n’apparaître que dans la version finale, surtout que les développeurs ont parlé de la présence de microtransactions dans le jeu. Nous avons constaté l’obtention de cosmétiques pour nos héros et notre carte de visite en montant les niveaux. Il est évident que pour un jeu payant, nous attendons de pouvoir bénéficier de nombreuses options de personnalisation sans devoir remettre la main au portefeuille et que nous surveillerons avec attention le modèle économique à son lancement.

Côté personnalisation, justement, de ce que nous avons constaté aujourd’hui, chaque héros disposera de plusieurs tenues, accessoires, poses de victoire/défaite ou encore apparence d’arme. Les héros ont également des variantes que l’on peut débloquer (via des défis par exemple) proposant, pour le cas que nous avons vu, un bonus passif différent. Pas de quoi chambouler la façon de jouer le héros cependant.

Un système de progression classique

Concord ne casse pas les codes du genre pour ce qui touche à la progression. À chaque fin de partie, on accumule des points d’expérience qui permettent de monter de niveau et ainsi remporter des récompenses cosmétiques. Pour obtenir plus d’expérience, le jeu nous propose des défis journaliers, hebdomadaires et saisonniers avec des objectifs plutôt simples : infliger X points de dégât, jouer X parties, faire X coups critiques, etc.

Les héros ont également une progression qui leur est propre, mais après avoir monté les niveaux de plusieurs personnages, nous n’avons pas été capables de voir ce que cela apporte en récompense.

En l’état, il manque tout de même un menu où voir ce qui sera débloqué pour chaque niveau et pouvoir se donner un objectif. Pourquoi pas, également, dans l’écran de personnalisation des héros, afficher les différents cosmétiques qui existent (en grisé par exemple) avec la condition d’obtention. Actuellement, c’est assez compliqué de voir à long terme ce que l’on va pouvoir obtenir en jouant. Pour le reste, que ce soit en partie ou dans le menu principal, nous avons trouvé ça très épuré et clair. Nous ne sommes pas submergés de pop-ups dans tous les sens ou d’informations superflues.

Un casting réussi et une prise en main efficace

Nous avons essayé l’ensemble des héros disponibles pour cette beta, et si certains ont notre préférence, il est indéniable qu’ils sont tous réussis. Qu’il s’agisse de leur design déjà, humains comme extraterrestres, chaque héros a une identité propre et ne ressemble à aucun autre.

Mais c’est surtout dans le gameplay que l’on constate un véritable soin effectué. Tous les héros se jouent différemment et chaque joueur devrait à minima trouver un style qui lui plaît. La mobilité va également être impactée par le choix du personnage, ainsi un « Tank » sera bien plus lent et pourra sauter moins haut qu’un « Assassin » bien plus mobile.

On retrouve évidemment les différents rôles du genre à savoir des héros centrés sur le soin, le contrôle de zone, l’absorption des dégâts ou les attaques éclairs. Certains personnages sont un peu plus puissants, mais comme souvent, dans ce type de jeu, l’équilibrage est travaillé au fil des mises à jour et nous n’avons pas non plus trouvé le jeu totalement déséquilibré. Il n’est d’ailleurs pas possible d’avoir deux fois le même héros dans une même équipe, ce qui est selon nous un bon point.

Chaque héros dispose de deux compétences qui lui sont propres, et si certaines ont déjà été vues ailleurs, d’autres sont plus originales et apportent de la fraîcheur au genre. En revanche, contrairement à d’autres titres de l’industrie, on ne dispose pas d’attaque ultime qui pourrait retourner un affrontement. Nous n’avons cependant pas ressenti de manque face à son absence et avons apprécié notre prise en main, les sensations de tir étant plutôt bonnes, notamment grâce à la DualSense. Notez que si l’aide à la visée est présente, elle n’est pas très forte ce qui pourra surprendre lors des premières parties et demander une certaine précision pour s’en sortir.

En plus de son gameplay solide, Concord est l’un des plus beaux jeux du genre sur le marché. Qu’il s’agisse des cartes, des modèles 3D des héros ou même des attaques, le tout est soigné et bénéficie d’animation de très bonne qualité. Reste à voir la qualité des cartes et modes de jeu dans la version finale. Car si les cartes sont bien construites, permettant beaucoup de verticalité dans les affrontements, les modes de jeu sont, eux, plutôt classiques et ne se démarquent pas de la concurrence.

Alors que l’on ne l’attendait pas forcément au vu d’un secteur déjà bien trop chargé et d’une forte concurrence, Concord nous a positivement surpris. La prise en main est un véritable plaisir, les héros sont travaillés et disposent tous d’une identité forte et d’un gameplay soigné. Le titre est visuellement très joli et la direction artistique est une réussite autant sur le design des personnages que sur celui des cartes. La progression semble classique, mais on manque de vision sur les récompenses à venir en montant de niveau. On est curieux de voir comment l’histoire qui semble se développer sera liée aux affrontements multijoueur. Enfin, sans trop d’inquiétude sur le gameplay, qui pourrait s’offrir quelques équilibrages sur certains héros, c’est surtout le modèle économique qui nous questionne. Il sera, en effet, bien plus difficile de justifier le prix d’entrée de 39,99 € si, finalement, les joueurs se retrouvent face aux mêmes boutiques et pass de combat des concurrents Free-To-Play.