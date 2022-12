Accueil » Guides » Comment battre et obtenir Pyrobut dans le raid 7 étoiles – Pokémon Écarlate et Violet

Après Dracaufeu, c’est au tour de Pyrobut de vous donner des sueurs froides avec le nouveau raid sept étoiles de Pokémon Écarlate et Violet. Nous l’avons complété et il faut bien avouer qu’il est bien plus coriace que le gros dragon de feu. Afin de vous aider à le terrasser, voici quelques conseils qui vous aideront à passer cette épreuve.

Comment capturer Pyrobut dans Pokémon Écarlate et Violet

Pour obtenir Pyrobut, il d’abord falloir bien vous préparer puisqu’il ne peut être obtenu que via un Téracristal de niveau 7. Il s’agit de raids spéciaux (qui se dérouleront ici du 30 décembre 2022 au 1er janvier 2023). Rassurez-vous, vous pourrez retenter votre chance du 13 au 15 janvier 2023 si jamais vous avez manqué celui-ci. Sachez cependant que ce Pyrobut spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Il est de niveau 100 et il possède six IV exceptionnels, cependant rien ne vous empêche ensuite de faire des œufs pour obtenir un Flambino et un Lapyro.

Pour débloquer les raids de niveau 7, il va vous falloir terminer le jeu (jusqu’au tournois de l’académie) et accomplir des raids de niveau 5 jusqu’à recevoir des appels du professeur Jacq. Vous pouvez aussi rejoindre ce raid via le matchmaking en ligne ou bien en local avec un ami ayant accès au raid. On précise que Pyrobut ne peut être capturé que pendant ces évènements limités, il n’est pas possible de l’obtenir dans la nature.

Comment battre le Pyrobut 7 étoiles dans Pokémon Écarlate et Violet

La difficulté des raids Téracristal

Les raids Téracristal 5 étoiles, et surtout ceux à 6 étoiles, sont très difficiles même avec de bons coéquipiers. Les deux freins qui vous font souvent atteindre le game over sont :

Le temps qui vient rapidement à manquer à cause d’un manque de dégâts ou trop de mort du côté de votre équipe ce qui engendre des pénalités de temps.

Le bouclier téracristal qui bloque une grande partie des dégâts à moins de lancer des attaques très efficaces sous téracristallisation

Quel Pokémon pour battre Pyrobut dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Pyrobut est de type Feu/combat avec un type Téracristal combat, ce qui dire que les Pokémon eau et fée sont particulièrement adapté à ce raid. Vous pouvez d’ailleurs recycler votre Azumarill si vous aviez investi des ressources dessus pour le raid Dracaufeu, cependant la difficulté de ce raid va demander plus de travail d’équipe avec des Pokémon et des capacités différentes. Il existe plusieurs méthodes pour le vaincre et ce que l’on vous dit là n’est pas forcélement l’unique solution ou encore la plus viable, toutefois elle fonctionne plutôt bien. En plus d’Azumarill, on peut donc vous conseiller des Pokémon comme Flagadoss, Carmadura, Malvalame, Noctali, Briochien ou encore Nymphali.

En tout cas, il est largement conseillé de monter votre Pokémon au niveau 100 à l’aide des bonbons et d’optimiser les EV et IV si possible.

Déroulement du combat et stratégie

Pyrobut utilise principalement les attaques suivantes :

Gonflette

Ballon Brûlant

Acrobatie

Tête de fer

Le plus compliqué est de le gérer sur le long terme étant donné que Gonflette boost son attaque et sa défense au fil du temps. Avoir par exemple un Malvalame ou un autre Pokémon avec l’attaque Bain de Smog (qui annule les modifications de statistiques) n’est pas une mauvaise idée. Vous pouvez également utiliser Provoc après qu’il ait utilisé Gonflette pour lui faire perdre un tour précieux. Afin de résister à ces attaques, un Pokémon comme Nymphali ayant Protection ou comme Briochien ayant Charme vous permettra de vous en sortir facilement. Plus que jamais, les commandes de soutien comme le soin d’urgence ou le boost de défense sont à privilégier.

De notre côté, nous avons complété le raid avec trois personnes et un bot. Notre équipe était composé de Azumarill, Noctali et Briochien. Nous avons opté pour la méthode du KO en un coup. Nous avons ainsi préparé notre attaque en utilisant Gonflette sur Azumarill et en baissant drastiquement sa défense grâce aux « Grincements » de Noctali. Grâce à une attaque Câlinerie boosté par l’attaque Coup de main, nous avons pu coucher le lapin footix en une salve. Bien entendu, il est possible de le vaincre en plusieurs fois en faisant durer l’affrontement. L’important est de ne pas l’attaquer au début afin qu’il ne déclenche pas son bouclier Téracristal trop tôt.

Le raid peut donc être difficile si vous rejoignez des inconnus, on vous conseille donc d’être prêt à vous adapter à la composition en jouant le rôle de soutien ou de DPS.

Pour plus de conseils et de guides dans Pokémon dans Pokémon Écarlate et Violet, n’hésitez pas à consulter notre soluce complète.