Pour ceux qui débuteront dans Pokémon Écarlate et Violet ou bien encore les chasseurs de Pokémon Shiny, il est bon de savoir que Game Freak et Nintendo fournissent régulièrement des codes permettant d’obtenir des bonus en jeu. Dans le cas des derniers opus en date, cela peut aller à des Pokémon inédits en passant par des points de league ou encore des ingrédients pour préparer vos sandwichs. Voici donc un guide qui rassemble tous les codes cadeaux mystères disponibles.

Note : L’article sera mis à jour à chaque nouveau code

Tous les codes pour obtenir des cadeaux mystères dans Pokémon Écarlate et Violet

Veuillez bien prendre en compte que ces codes et cadeaux mystères sont limités dans le temps. On vous conseille donc de surveiller régulièrement ce guide et de rentrer les codes dès que possible.

Comment rentrer un code et obtenir un cadeau mystère

Pour rentrer votre code il vous suffit d’ouvrir le menu puis d’entrer dans la Poké Portail. Ensuite, allez dans « Via un code ou un mot de passe » (ou via Internet lorsque c’est indiqué ci-dessous). Il ne vous reste plus qu’à rentrer vos codes et valider pour obtenir les récompenses.

Les codes disponibles actuellement

Les codes cadeaux mystères disponibles actuellement sont :

READY4RA1D : 20,000 points de ligue (expire le 31 janvier 2023)

: 20,000 points de ligue (expire le 31 janvier 2023) HAJ1ME0R1G1NAL : 10 pots de Beurre de Cacahuètes, 10 tranches de jambon cru, 10 steaks hachés, 10 pots de fromage frais, 10 portions de nouilles et 10 portions de riz (expire le 31 janvier 2023)

: 10 pots de Beurre de Cacahuètes, 10 tranches de jambon cru, 10 steaks hachés, 10 pots de fromage frais, 10 portions de nouilles et 10 portions de riz (expire le 31 janvier 2023) Via Internet : Un Pikachu de type téracristal vol (expire le 28 fevrier 2023)

À venir…

Pour d’autres guides et astuces dans Pokémon Écarlate et Violet, n’hésitez pas à consulter notre soluce complète.