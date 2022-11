La chasse aux Pokémon Shiny (ou Chromatiques) reprend de plus belle dans Pokémon Écarlate et Violet. Grâce à plusieurs mécaniques et son monde ouvert qui laisse apparaître énormément de Pokémon autour de soi, les chances de trouver des Pokémen Shiny s’en trouvent décuplées. Afin d’augmenter encore plus vos chances de capturer des Pokémon shiny, voici un guide qui va vous aiguiller.

On précise tout de même que les Pokémon de départ (uniquement celui obtenu au départ, les œufs ne sont pas pris en compte) et les Pokémon légendaires sont tous « Shiny Lock ». Autrement dit, il ne vous sera pas possible de les avoir sous cette forme en redémarrant votre jeu plusieurs fois.

Comment reconnaitre un Pokémon Shiny ou Pokémon Chromatique dans Pokémon Écarlate et Violet

Un Pokémon Shiny (ou Chromatique) est une version extrêmement rare d’un Pokémon. Implantés à partir de la deuxième génération de Pokémon, ces monstres de poche chromatiques sont facilement reconnaissables grâce à leurs couleurs qui diffèrent des originaux et les petites étoiles qui apparaissent lorsque l’on déclenche un combat avec eux. Dans Légendes Pokémon Arceus , vous avez environ 1 chance sur 4000 environ d’en croiser un par hasard. Heureusement, il existe des techniques pour accroître ces chances.

Il vous faudra cependant être très observateur car contrairement à Pokémon Arceus, les Pokémon Shiny n’émettent plus de bruit lorsqu’ils sont tout près. Regardez donc bien tout autour de vous lorsque vous explorez Paldea.

Comment augmenter vos chances d’attraper des Pokémon Shiny dans Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet vous donne notamment deux moyens afin d’attraper facilement des Pokémon Shiny. Voici deux méthodes qui vont vous aider à en attraper.

Le charme chromatique

Plus communément appelé Shiny Charm, cet objet revient dans ces opus pour pratiquement doubler vos chances de croiser des Pokémon shiny. Pour l’obtenir il vous faudra avoir capturé tous les Pokémon du Pokédex. Il vous faudra également avoir assisté à tous les cours de biologie afin d’augmenter votre affinité avec le professeur Jacq car c’est lui qui vous remet le précieux item.

Les apparitions massives

Comme dans Légendes Pokémon Arceus, vous avez régulièrement des apparitions massives de Pokémon. Pour les repérer, rien de plus simple. Ouvrez votre carte et repérez les Pokémon avec une icône clignotante. Rendez-vous sur place afin de faire apparaître une armée du même Pokémon. Voici donc les deux méthodes que vous pouvez employer :

Utilisez la fonction « En avant ! » en appuyant sur R pour que votre Pokémon mette K.O les Pokémon normaux afin d’en faire apparaître d’autres jusqu’à avoir un shiny. N’ayez pas peur que votre Pokémon mette K.O accidentellement un shiny car il y a une sorte de sécurité qui empêche cela. Votre Pokémon reculera dans ce cas précis.

jusqu’à avoir un shiny. car il y a une sorte de sécurité qui empêche cela. Votre Pokémon reculera dans ce cas précis. Utilisez le mode « pique-nique » et désactivez-le afin de faire apparaître de nouveaux Pokémon en masse. En utilisant ce procédé une dizaine de fois environ, nous avons par exemple eu ce magnifique Grodrive shiny.

Comment augmenter vos chances d’attraper des Pokémon Shiny avec les sandwichs

Dans Pokémon Écarlate et Violet, les sandwichs vous permettent d’obtenir de nombreux bonus, que ce soit pour EXP, pour l’élevage et bien sûr augmenter vos chances d’avoir des Pokémon chromatiques. Cette technique vous permettra surtout de viser les Pokémon que vous souhaitez avoir en version Shiny grâce aux sandwitchs :

Commencez par repérer une zone où votre cible apparaît en tant que Pokémon sauvage

Une fois dans cette zone, préparez un sandwich dans un pique-nique.

Celui doit au moins posséder les auras brillances (qui augmentent les chances de rencontrer des shiny) et les auras rencontres.

Faire attention au type de brillance et de rencontre qui doivent être les mêmes (combat, feu, glace, spectre…).

Quels sont les meilleures recettes de sandwichs pour capturer des shiny

Voici les meilleures recettes de sandwichs pour booster vos chances de rencontre avec des Pokémon chromatiques. Sachez que vous aurez absolument besoin d’épices secrètes. Pour obtenir des épices secrètes de tous types (salées, sucrées, corsées…), il vous faudra faire des raids Téracristal de niveau 5 ou 6.

Avec ces recettes vous bénéficierez d’une Aura Brillance de niveau 3, d’une Aura Insigne de niveau 3 et d’un Aura Rencontre de niveau 3 d’un même type. Ouvrez votre pique-nique et préparez un sandwich via le mode créatif (touche X). Voici donc les recettes par type souhaité :

Normal : Chorizo x1 et épice secrète salée x2

: Chorizo x1 et épice secrète salée x2 Feu : Basilic x1, épice secrète sucrée x1 et épice secrète salée x1

: Basilic x1, épice secrète sucrée x1 et épice secrète salée x1 Eau : Concombre x1 et épice secrète salée x2

: Concombre x1 et épice secrète salée x2 Plante : Laitue x1, épice secrète salée x1, épice secrète acide x1

: Laitue x1, épice secrète salée x1, épice secrète acide x1 Vol : Jambon cru x1 et épice secrète salée x2

: Jambon cru x1 et épice secrète salée x2 Combat : Cornichon x1 et épice secrète salée x2

: Cornichon x1 et épice secrète salée x2 Poison : Nouilles x1 et épice secrète salée x2

: Nouilles x1 et épice secrète salée x2 Electrique : Poivron jaune x1, épice secrète salée x1 et épice secrète corsée x1

: Poivron jaune x1, épice secrète salée x1 et épice secrète corsée x1 Sol : Jambon blanc x1 et épice secrète salée x2

: Jambon blanc x1 et épice secrète salée x2 Roche : Piment x1 etépice secrète salée x2

: Piment x1 etépice secrète salée x2 Psy : Oignon x1 et épice secrète salée x2

: Oignon x1 et épice secrète salée x2 Glace : Bâtonnet de Craparoi x1 et épice secrète salée x2

: Bâtonnet de Craparoi x1 et épice secrète salée x2 Insecte : Tomate cerise x1 et épice secrète salée x2

: Tomate cerise x1 et épice secrète salée x2 Spectre : Oignon rouge x1 et épice secrète salée x2

: Oignon rouge x1 et épice secrète salée x2 Acier : Steck Haché x1, épice secrète salée x1 et épice secrète sucrée x1

: Steck Haché x1, épice secrète salée x1 et épice secrète sucrée x1 Dragon : Avocat x1 et épice secrète salée x2

: Avocat x1 et épice secrète salée x2 Ténèbres : Filet fumé x1, épice secrète salée x1 et épice secrète sucrée x1

: Filet fumé x1, épice secrète salée x1 et épice secrète sucrée x1 Fée : Tomate x1 et épice secrète salée x2

Les œufs et la méthode Masuda

Bien entendu, la célèbre technique Masuda fonctionne toujours ici aussi. La méthode la plus simple pour farmer vos oeufs et augmenter vos chances de tomber sur un Pokémon chromatique est de :

Mettre uniquement deux Pokémon dans votre équipe

Avoir un Métamorph d’une autre nationalité (via un échange)

Ouvrir un pique-nique

Préparez un sandwich pour bénéficier d’un Aura Œuf

Cela devrait vous permettre de remplir votre panier avec une dizaine d’œufs que vous pourrez ensuite faire éclore en courant avec votre monture. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez le Pokémon Shiny souhaité.

Et voilà, vous désormais toutes les clés pour dénicher des Pokémon rares et uniques. Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Écarlate et Violet, nous vous recommandons notre guide complet.