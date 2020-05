Codemasters tease un nouveau jeu dans l’univers de DiRT

Alors que l’édition GOTY de DiRT Rally 2.0 est disponible depuis fin mars et que F1 2020 est en cours de développement, Codemasters continue de voir toujours plus grand et tease un nouveau jeu dans l’univers de DiRT qui sera « bientôt dévoilé. »

« Préparez-vous à quelque chose de… différent. »

Par l’intermédiaire d’un message posté sur les forums de son site internet, le studio britannique appelle les fans de la franchise à « se préparer à voir quelque chose de nouveau rugir très bientôt dans le monde de DiRT. » Notez que le titre en question est entre les mains d’une équipe différente de celle de la licence DiRT Rally ce qui n’empêche pas l’entreprise d’être « incroyablement enthousiasmée » par le projet.

Codemasters a également profité de l’occasion pour remercier ceux et celles qui ont participé à l’aventure autour de DiRT Rally 2.0. Bien que le jeu ne bénéficiera pas d’une saison supplémentaire, des mises à jour mineures et quelques surprises sont en préparation et des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels continueront d’être proposés.

Quant à l’avenir de la licence, le studio explique « avoir de grands projets, animés par une équipe de développement passionnée et chargée de porter la série à des sommets encore plus élevés. Vous n’en entendrez pas parler pendant un moment, mais quand cela arrivera vous serez excités par ce qui vient. »

Rappelons que plusieurs événements comme le Summer Game Fest et l’Inside Xbox de jeudi, qui sera uniquement consacré aux jeux tiers, pourraient être les vitrines idéales pour présenter le prochain titre DiRT de Codemasters.