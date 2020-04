Microsoft présentera la Xbox Series X le 7 mai avec du gameplay

Tandis que la PS5 se fait toujours attendre avec une probable présentation en juin, Microsoft n’hésite pas à occuper l’espace médiatique. Dans cette optique, le constructeur nous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour avoir un nouvel aperçu de la Xbox Series X, mais aussi de ses jeux.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020