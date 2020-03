DiRT Rally 2.0 : l’édition GOTY sortira le 27 mars

Un an après son lancement, DiRT Rally 2.0 s’offre une édition Game Of The Year qui sortira le 27 mars prochain. Se présentant comme étant l’expérience ultime de rallye, elle contiendra le jeu de base ainsi que le contenu des saisons 1 à 4, soit un total de 79 voitures et 25 pistes automobiles.

Le retour de Colin McRae

En bonus, la version GOTY de la simulation de courses édité et développé par Codemasters intégrera un pack dédié à Colin McRae, champion du monde des rallyes en 1995. Intitulé Colin McRae: FLAT OUT, il ajoutera un circuit, deux véhicules et surtout quarante scénarios vous permettant de revivre la carrière de l’ancien pilote écossais entre 1984 et 2006. Retrouvez ci-dessous le contenu complet du jeu :

L’édition GOTY de DiRT Rally 2.0 sera disponible sur toutes les plateformes Oculus le 24 mars et sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 27 mars prochain. Notez que tous les possesseurs de la version Deluxe ou de n’importe quel pack de saison auront accès gratuitement au contenu additionnel Colin McRae: FLAT OUT le 24 mars. Pour les autres, il faudra débourser la somme de 9,99€.