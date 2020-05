Comme chaque mercredi à 18 heures, un nouvel épisode d’Indie Story apparaît sur notre chaîne YouTube. Cette chronique vous présente un nouveau jeu indépendant chaque semaine, comme Temtem ou encore Giraffe and Annika, et cette fois-ci, c’est le très sympathique Cloudpunk qui fait son apparition, jeu narratif Cyberpunk développé par Ion Lands.

Le titre se situe dans une mégalopole futuriste appelée Nivalis, véritable star de l’aventure. On y incarne Rania, une nouvelle arrivante dans cette cité, qui va commencer un nouveau travail. Cloudpunk est maintenant disponible sur PC pour une petite vingtaine d’euros et sortira plus tard dans l’année sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.