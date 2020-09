CI Games crée le studio Hexworks pour le développement de Lords of the Fallen 2

Désormais prévu sur les consoles next-gen, Lords of the Fallen 2 poursuit doucement mais sûrement son développement. Repris en interne par CI Games il y a plus d’un an, le projet a été confié aux équipes de Hexworks, un tout nouveau studio basé à Barcelone (Espagne) et à Bucarest (Roumanie) depuis mars dernier et entièrement dédié à la création de jeux de type action-RPG dans le genre fantastique.

Des combats difficiles en perspective

D’après le site officiel de la société polonaise, l’entreprise est composée de 25 personnes, dont des développeurs ayant une expérience dans la conception de titres AAA. A sa tête se trouve le producteur exécutif Saul Gascon (ex-Starbreeze Studios) et le directeur créatif Cezar Virtosu (ex-Ubisoft Bucarest).

Bien que les informations concernant Lords of the Fallen 2 demeurent encore très pauvres, CI Games indique que cette suite tournera sous Unreal Engine, se déroulera dans un univers orienté dark fantasy et qu’elle sera « beaucoup plus fidèle à l’expérience de combat difficile que les communautés Soulsborne et Souls-like apprécient. »

Lords of the Fallen 2 sortira à une date inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.