Chris Metzen reprend du galon chez Blizzard et sera maintenant directeur exécutif pour Warcraft

De retour à la maison

Chris Metzen a travaillé chez Blizzard durant de nombreuses années et aura contribué au succès des licences comme Diablo ou bien Starcraft, mais on retient surtout son rôle capital sur la licence Warcraft. En décembre dernier, il effectuait son retour chez Blizzard après six années de pause, mais seulement en tant que conseiller créatif sur la licence. Ce qui rassurait déjà les fans de cette dernière, même s’il n’était pas vraiment aux commandes. Ce qui va changer puisqu’il passe directeur exécutif de l’univers Warcraft.

Voici ce qu’il déclare sur son retour aux affaires :

« C’est formidable de travailler à nouveau sur Warcraft. Les histoires que nous développons en ce moment, la façon dont le monde se déroulera au cours des prochaines années, tout cela va être extraordinaire. Tout commence avec WoW et j’ai hâte que tout le monde voie où nous allons. »

Un changement significatif pour la licence et surtout pour World of Warcraft. Le MMO devrait a priori donner de ses nouvelles pour la BlizzCon qui aura lieu du 3 au 4 novembre prochain, avec une édition en présentiel. On imagine donc que Blizzard aura beaucoup de choses à nous dire, et l’avenir de Warcraft semble maintenant entre de bonnes mains, du moins on l’espère.